Basket Serie C | promosso primo allenatore il suo assistente Bosi A Novellara in panchina Ligabue? Correggio esonera Pantaleo

La settimana "nera" degli allenatori delle minors, cominciata con l’esonero di Fabio Bertani aC), prosegue con il licenziamento di Davide, che ha ricevuto il benservito dalla Pallacanestro. Dopo la retrocessione dalla C dello scorso anno, il tecnico modenese paga l’ultimo posto in Divisione Regionale 1 e una striscia negativa che, con lo stop maturato sabato scorso al PalaPietri col Mo.Ba, ha toccato le 6 partite di fila: al suo posto, già a partire dal derby di domani sera sul campo delreggio, ci sarà l’di, Andrea, che si avvarrà della collaborazione di Alessandro Valli., in passato, ha già allenato in categoria, ai tempi di Reggiolo. Tornando a, la conduzione della squadra è affidata ad interim a Daniele Galli: uno dei nomi papabili potrebbe essere l’ex Arbor e Montecchio Andrea, che attualmente è al timone del settore giovanile biancorosso.