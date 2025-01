Laspunta.it - Asl Frosinone, Roccatani (UGL) “Internalizzare i servizi significherebbe assumere personale stabile”

La Segretaria dell’Ugl ditorna ad attaccare la Dirigenza della Asl. Questa volta l’oggetto del contendere sono le spese che l’Azienda sanitaria sostiene per una serie di, compresi quelli alla persona, che costano quasi 20 milioni di euro.Questi, secondo RosaSegretaria generale dell’Ugl, e non solo secondo il sindacato però, non vengono svolti in maniera puntuale e le società appaltanti, spesso cooperative, arrivano a sottopagare ilimpegnato che quando va bene ottiene un contratto di lavoro part-time.Per il sindacato requestipotrebbe dare luogo, da una stima elaborata dall’Ugl, ad assunzioni per circa 900 persone.“Da una analisi dei costi aziendali nell’anno 2024, su alcunioggi esternalizzati, vengono fuori delle cifre che potrebbero meglio essere investite reinternalizzando iapportando benefici aio stessi, agli utenti e alle casse economiche aziendale” Dice la