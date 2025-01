Thesocialpost.it - Arrestato per tentato omicidio: “Speronò la moglie in auto per ucciderla”

Leggi su Thesocialpost.it

Un 48enne del Ravennate, tecnico specializzato in impianti, è statocon l’accusa diaggravato per aver speronato l’della, tentando di farla finire fuori strada.Leggi anche: Omar Favaro di nuovo a processo: accuse di violenza sull’ex, 24 anni dopo Novi LigureL’uomo è stato fermato martedì sera a Brescia, dove si trovava per lavoro, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip Janos Barlotti su richiesta del Pm Angela Scorza.L’incidente e la denuncia della donnaI fatti risalgono al 19 gennaio, quando l’della donna è uscita di strada lungo la Provinciale tra Sarna e Brisighella. A chiamare il carroattrezzi e ad accompagnarla in ospedale era stato proprio il marito. La vittima, dimessa con una prognosi di cinque giorni, inizialmente non aveva parlato dell’accaduto ai sanitari.