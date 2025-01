Ilrestodelcarlino.it - Agente tedesco parla di Gaaloul: "Si è accorto di noi ed è fuggito"

"Tra le 8 e le 12 persone facevano parte dell’unità operativa. Sono intervenuti in abiti civili ma probabilmente l’imputato si èdella loro presenza e quando si sono avvicinati lui è". E’ stato un esponente delle forze di polizia tedesche, ieri mattina, il primo teste del processo contro Mohamed, imputato per il terribile omicidio della giovane mamma di Ravarino Alice Neri. In collegamento dalla Germania, il testimone ha chiarito comesia salla cattura nel 2022. L’imputato aveva spiegato di essersi allontanato avendo guai con la giustizia proprio in Germania, circostanza che il poliziotto ha detto di non conoscere: ieri, per dimostrare la presenza di pendenze a suo carico, l’avvocato dell’imputato, Roberto Ghini ha presentato istanza per acquisire il casellario federale e la presidente della corte, dottoressa Ester Russo, si è riservata nel merito.