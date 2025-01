Cityrumors.it - ?Ladra scappa dalla polizia 3 volte… ma è sulla sedia a rotelle – VIDEO

Leggi su Cityrumors.it

“Prova a prendermi”, in versionedisabile umilia la(e fa il giro del web)Possiamo dirlo senza timore di esser smentiti: vedere una volante dellacon lampeggianti e sirene spiegate che insegue una signora su unaha un che di surreale. Se poi la fuggitiva in questione riesce a seminare gli agenti per ben tre volte, l’ilarità è assicurata.?3 volte. ma è– (Screenshot X) Cityrumors.itÈ quanto accaduto di recente a Sheffield, nel Regno Unito. È lì che una 33enne, a bordo di unamotorizzata a tre ruote, ha rubato alcuni oggetti in un centro commerciale. Fin qui, nulla di particolarmente strano. Se non fosse che, all’arrivo della, la donna si è data alla fuga, dando il via a un inseguimento a dir poco rocambolesco.