Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: Thiago Motta e Conceicao parlano in conferenza, la probabile formazione contro il Benfica

di RedazionentusNews24, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano lantus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione dintus News 24.Table of Contents– 28 gennaio 2025– 27 gennaio 2025– 26 gennaio 2025– 25 gennaio 2025– 24 gennaio 2025– 23 gennaio 2025– 22 gennaio 2025– 28 gennaio 2025Adeyemi, ritorno di fiamma per l’attaccante del Borussia Dortmund! Ci sono anche i bianconeri: tutto dipenderà da questa cosaOre 23:30 – Adeyemi, ritorno di fiamma per il talento del Borussia Dortmund: tutti gli aggiornamenti in vista dell’estateDouglas Luiz Manchester City, si infiamma l’affare! Ecco la prima offerta alla: la formula per convincere i bianconeri.