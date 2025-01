Lapresse.it - Sinner non va da Mattarella, Binaghi: “Dispiacere enorme”

Janniknon si è presentato al Quirinale, da Sergio, per le celebrazioni dei successi degli azzurri del tennis conseguiti nel 2024. La sua assenza ha suscitato diverse polemiche tra cui quelle del presidente della Federtennis Angelo.“Sono estremamente dispiaciuto per quello che è successo. Naturalmente non ci dobbiamo dimenticare di quello che abbiamo visto in televisione sette giorni fa, dieci giorni fa. E quindi la situazione psicofisica del ragazzo richiede estrema attenzione”. “Ciononostante in un’occasione come questa, pur capendo tutto questo, ci avrebbe fatto immensamente piacere, naturalmente, poter festeggiare con lui che è il numero uno”, ha detto il numero uno della Fitp. “È unche lui non sia potuto essere qua con noi nel momento in cui abbiamo festeggiato col presidente che rappresenta tutti gli italiani una serie di successi storici nei quali lui è stato protagonista assoluto.