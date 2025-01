Ilrestodelcarlino.it - Ravenna, chiesti 13 anni e 4 mesi di carcere per il veterinario Mauro Guerra

, 29 gennaio 2025 – In totale 13e 4. Questa la pena richiesta stamattina dal pm in tribunale aper il, 51, a processo per maltrattamento e uccisione di animali, detenzione illegale di farmaci, smaltimento illecito di rifiuti speciali, falsificazione di libretti sanitari, frode in commercio e reati tributari. La requisitoria della pm Marilù Gattelli è durata cinque ore. L’indagine era scattata nel 2020, dopo la morte per eutanasia praticata con il farmaco Tanax a Balto, anziano labrador. Da un controllo successivo nell’ambulatorio di Sant’Antonio erano saltati fuori anche 615mila euro custoditi in una scatola di polistirolo, sequestrati, e molti dubbi sulle eutanasie praticate su cani e gatti. E difatti la pena richiesta è la somma dei 6e 4per i reati concernenti il maltrattamento e l’uccisione degli animali e dei 7per i reati fiscali.