Ilrestodelcarlino.it - Paolorossi al Pd: "Da Virgo solo vantaggi"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ci sarebbe un filo rosso, un’onda lunga che collega Filottrano addirittura al caso Visibilia. E’ emerso durante l’ultima puntata della trasmissione Report andata in onda su Rai 3 dove è stato fatto un focus sull’imprenditore Altair D’Arcangelo cui sarebbe stata venduta proprio la società Visibilia dell’attuale ministra Daniela Santanché. Le ombre sarebbero legate alle origini dei soldi con i quali D’Arcangelo ha inondato di denaro le sue operazioni. "D’Arcangelo sarebbe collegato anche con il fondoholding spa che, com’è noto, a Filottrano ha effettuato degli investimenti. Il sindaco Lucavanta di avere contatti con D’Arcangelo che risulta già condannato per bancarotta e questioni relative alla droga – afferma il Pd di Filottrano -. Considerato tutto quanto emerso, siamo profondamente preoccupati della possibilità che questo personaggio possa venire coinvolto dal sindaco anche nel territorio filottranese, visti i legami rivendicati dallo stesso come risultanti anche dai post pubblicati sulle pagine social, oltre quanto mostrato da Report su una grafica del proprio servizio riportante tra le società elencate anche la ’group srl’.