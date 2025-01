Juventusnews24.com - Otamendi a Sky: «Consapevoli che la partita sarà lunga, la Juve gioca bene a calcio. Ecco cosa dovremo fare»

di RedazionentusNews24a Sky per analizzare la sfida del Benfica contro la: tutte le dichiarazioni alla vigilia della sfidaIl difensore del Benficaha parlato a Sky Sport per analizzare il prossimo match di Champions League contro la.PAROLE – «Siamodel fatto che la, lorono, hanno grandi calciatori, ma vale lo stesso anche per noi. Dobbiamo stare tranquilli ma anche essere aggressivi nel momento in cui bisogna attaccare, ed essere aggressivi quando bisogna difendere. Credo cheun bello spettacolo, una bellae speriamo di prenderci i tre punti, siamo qui per questo».