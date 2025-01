Lortica.it - Opocsoro

Il 29 gennaio sarà una giornata intensa, piena di alti e bassi, proprio come piace alle stelle. o forse no. Tra decisioni sbagliate, sogni irrealizzabili e qualche ego un po’ troppo gonfio, ogni segno dovrà fare i conti con la propria natura, nel bene e nel male. Preparati a ridere (o piangere) con l’oroscopo più pungente che leggerai oggi!Ariete(21 marzo – 19 aprile)Oggi ti sveglierai pieno di energie. che finirai per sprecare litigando con chiunque respiri. Cerca di contare fino a dieci, o almeno fino a tre. Toro(20 aprile – 20 maggio)Il tuo mantra del giorno è: “Ma chi me lo fa fare?”. Qualunque sia la risposta, non sarà abbastanza convincente per farti alzare dal divano. Gemelli (21 maggio – 20 giugno)Hai talmente tante idee che nemmeno tu sai cosa fare di te stesso. Forse è meglio prendere una pausa e smettere di parlare di te per cinque minuti.