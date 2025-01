Lanazione.it - Motori: la “24 Ore di Daytona” del Team Cetilar Racing termina con il ritiro

Pisa, 29 gennaio 2025 – Una '24 Ore di' dal doppio volto, quella che si è conclusa domenica 26 gennaio e che ha visto protagonista la Ferrari 296 GT3 numero 47 delsulla quale, per la prima volta, si sono alternati il binomio padre-figlio Roberto e Nicola Lacorte, il nuovo arrivo Lorenzo Patrese ed Antonio Fuoco. Un'edizione della gara della Florida (la quinta consecutiva per il'all made in Italy' e la terza di fila con la nuova vettura di Maranello), che ha visto tanto Lacorte junior che Patrese fare il loro debutto nella classica gara americana e lo stesso Nicola Lacorte fare anche il suo esordio assoluto in GT. Una '24 Ore di' che era iniziata in modo positivo, pur concludendosi prematuramente a causa di un problema all'alternatore dopo 12 ore.