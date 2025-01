Mistermovie.it - Mister Movie | Perché Mollenbeck lascia Amici 24? La crisi del cantante e l’incertezza sul futuro

La situazione diad24 si fa sempre più complicata. Dopo l’ultima puntata, il giovanesembra aver raggiunto un punto di svolta, mettendo in discussione la sua permanenza nella scuola.24?Dall’inizio del talent show,ha incontrato diverse difficoltà. Nonostante il talento e la dedizione, non è mai riuscito a conquistare le prime posizioni nelle classifiche, suscitando in lui un crescente senso di frustrazione.Lo sfogo e la possibile uscitaDopo l’ultima puntata,si è sfogato con i compagni, ammettendo di sentirsi demotivato e di non credere più nelle sue possibilità. L’idea di abbandonare la scuola ha cominciato a prendere forma nella sua mente.Il sostegno degliNonostante le difficoltà,può contare sul sostegno dei suoi compagni, soprattutto di Vybes.