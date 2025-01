Oasport.it - LIVE Milano-Pinerolo 1-1, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: parte il terzo set, match nuovamente in equilibrio

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BUSTO ARSIZIO-CONEGLIANO DIDALLE 20.309-7 Muro Kurtagic su pipe di Smarzek.8-7 Heyrmann passa in primo tempo con palla che andava verso posto 4.7-7 Out il muro Sylla-Heyrmann con palla a lato veramente di poco.7-6 Mani out Cazaute da posto 4.6-6 Lungo rally dalla diagonale mancina di Perinelli.6-5 Errore in battuta Egonu.6-4 Diagonale micidiale Cazaute da posto 4.5-4 Tap-in Smarzek su ricezione slash.5-3 Tocco a murosu attacco di Sorokaite staccata da muro.5-2 Diagonale nei 3 metri di Egonu.4-2 Cambi! Pallonetto spinto lungo verso posto 6.TIME OUT4-1 Manca incredibilmente il tap-in Sorokaite sotto rete.3-1 Cazaute trova il campo sulla palla spinta verso posto 1 dopo un recupero folle disu mancata pulizia a rete di