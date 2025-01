Ilrestodelcarlino.it - La Ristopro in casa contro Rieti. General, big match con Roseto

Altro turno infrasettimanale di un torneo massacrante che prosegue senza soste: gioca infatti di nuovo oggi la serie B Nazionale conContractor Jesi eFabriano entrambe in campo davanti al pubblico amico dopo le trasferte di domenica che hanno arriso soltanto agli jesini. Reduce da una autentica impresa a Ruvo nonostante le carenze nel roster per i noti problemi fisici che hanno colpito diversi giocatori, laContractor, ottava in classifica con 26 punti e dunque in piena zona Play-In affronta alle ore 20.30 di oggi ilal PalaTriccoli. Superfluo descrivere la forza della squadra abruzzese, per illustrare la quale basta la classifica: 23 partite disputate, 22 vittorie ed una sola sconfitta, qualche settimana fa dopo mesi da imbattuta e primo posto in classifica inattacabile.