Il grosso incendio a Novedrate è stato domato: nessun pericolo per la popolazione

La paura è stata intensa, ma l’divampato nella notte tra il 28 e il 29 gennaio nell’azienda Salice Spa dicompletamente spento. Dopo ore di intervento continuo da parte dei vigili del fuoco, le fiamme sono state domate e l’area è stata messa in sicurezza.Il Comune diha tranquillizzato i cittadini con un messaggio sulla propria pagina Facebook ufficiale. Dalle verifiche condotte dai tecnici di Arpa Lombardia e dagli esperti del Nucleo Nbcr (Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico) dei vigili del fuoco di Milano, è emerso che non ci sono state dispersioni di sostanze tossiche nell’aria né rischi per la. Sebbene la presenza di materiali potenzialmentesi nel reparto galvanico dell’azienda avesse inizialmente suscitato preoccupazione, gli accertamenti hanno confermato l’assenza didi contaminazione.