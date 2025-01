Isaechia.it - Grande Fratello, Zeudi Di Palma e Javier Martinez sempre più vicini nella notte: il video del (quasi) bacio

Alsta tenendopiù banco il triangolo formato da Helena Prestes,Di.Per ricapitolare brevemente come fosse lo scenario prima dell’uscita di Helena (rientrata in gioco qualche giorno dopo grazie al ripescaggio), potremmo dire chene sembrava perdutamente innamorata,ne era profondamente legato – pur rimarcando in ogni occasione che la loro fosse una semplice amicizia – ed Helena sembrava al tempo stesso coinvolta, in modi diversi, nei confronti dell’una e dell’altro.Una volta tornata ufficialmente nel gioco, ha scoperto ciò che non avrebbe mai sospettato: che, da che si sopportavano a malapena, avevano trovato una sintonia particolare. Alla modella brasiliana sono state mostrate le immagini della loro inequivocabile vicinanza.