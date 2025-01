Rompipallone.it - Esonero Thiago Motta, ecco il sostituto: uno juventino in panchina

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 29 Gennaio 2025 16:38 di Giancarlo Spinazzolail nome del: è uno “”Dopo 22 giornate di campionato il dato inizia ad essere deficitario per la Juventus. I bianconeri sono quinti in classifica a tre lunghezze dal quarto posto, considerato senza dubbio alcuno una priorità assoluta, e sono 16 le lunghezze in meno del Napoli. E proprio gli azzurri, con un secondo tempo sontuoso, hanno inflitto una dura lezione alla Juve sabato scorso.I risultati, insomma, non stanno aiutandoed il suo progetto: ed è chiaro che a Torino stiano prendendo voce sempre più forte i primi mugugni. Il tecnico non sta convincendo, sono troppi i pareggi e poche le vittorie per una formazione che, per costituzione e natura, dev’essere sempre in alto in classifica a lottare per i titoli.