Juventusnews24.com - Cassano svela: «Conte ha ribaltato lo spogliatoio durante l’intervallo di Napoli-Juve. Sta facendo un lavoro stratosferico e per lo Scudetto…»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24: «halo». Le dichiarazioni dell’ex attaccante sul match del MaradonaA Viva el Futbol, Antonioè tornato sue sul ribaltone degli azzurri. Le parole anche sullo Scudetto.– «Penso, e da quello che so,halodintus. Quando parla è credibile ed entra nella testa nei calciatori. Quest’anno staun. Non so se ilvincerà lo scudetto e compirà fino in fondo il miracolo. Ma l’Inter deve preoccuparsi seriamente».Leggi suntusnews24.com