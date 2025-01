Thesocialpost.it - Ancona, scopre un tumore al cervello durante un controllo di routine: operato con successo

Leggi su Thesocialpost.it

Un uomo di 59 anni, convocato in ospedale per controlli dia seguito di una polmonite, ha scoperto di avere una massa tumorale al. L’inattesa diagnosi ha richiesto un delicato intervento neurochirurgico di sei ore presso l’ospedale di Torrette ad, eseguito dalla Clinica di Neurochirurgia Oncologica e D’Urgenza. L’operazione è perfettamente riuscita e il paziente si è ripreso senza complicazioni.La scoperta delL’uomo si era recato in ospedale per normali accertamenti legati alla sua recente polmonite, mail ricovero i medici hanno riscontrato sintomi neurologici insoliti. Approfonditi gli esami, è stata diagnosticata una massa tumorale cerebrale, che richiedeva un intervento immediato.Il paziente è stato quindi ricoverato presso la Clinica di Neurologia per ulteriori accertamenti e ha iniziato una terapia farmacologica mirata a ridurre la sofferenza cerebrale causata dal