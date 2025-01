Ilgiorno.it - Virginio, il partigiano ragazzino. Un coraggio pagato con la vita

Leggi su Ilgiorno.it

La lotta per la libertà, il lager, la morte e la salvezza. Cernusco rende omaggio a due figure che appartengono alla coscienza collettiva. Giornata della Memoria in onore diOriani e Roberto Camerani, il ragazzo ucciso dai nazisti e l’instancabile testimone della deportazione che riuscì a uscire dal campo. La cerimonia con i familiari, il loro dolore senza fine davanti alle pietre di inciampo che la città ha posato cinque anni fa per non dimenticare mai. La vicesindaca Paola Colombo cita Primo Levi: "Un momento necessario, ‘perché tutti coloro che dimenticano il loro passato, sono condannati a riviverlo’". "All’ospedale ripresi lentamente coscienza del mondo, forse poteva durare". È il primo pensiero che Roberto Camerani scrisse anni dopo sulla liberazione da Mauthausen e il suo ricovero in Austria.