Una me*** e con te ho chiuso Grande Fratello Zeudi in lacrime | la verità su Javier e Helena

La resa dei conti alè arrivata. Perche hanno tenuto col fiato sospeso i telespettatori da giovedì scorso. Da quando cioèè rientrata in casa e ha preso coscienza di un avvicinamento tra la ex Miss Italia e il pallavolista. Quindi rapporto tra le due è stato messo in discussione. E così, dopo dichiarazioni, flirt, sguardi e ammiccamenti in settimana Alfonso Signorini ha convocato i tre per vederci chiaro.In brevesi è nuovamente dichiarata ache però, allo stesso tempo, è ferita dai suoi comportamenti a causa della vicinanza a. Ma ecco cosa è successo dopo la diretta. Interrotto il collegamento con Signorini,è andato daper un confronto: “So che è una cosa difficile da fare, non vuoi neanche sentirtelo dire, ma adesso devi sbollentare e stare da sola”.