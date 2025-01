Servizio Civile Universale, 6 posti nei centri di formazione professionale di Acilia e Castel Fusano

Leggi su Ilfaroonline.it

Ostia, 28 gennaio 2025- Città metropolitana di Roma Capitale sta selezionando 22 operatori volontari sul bando diper il progetto La Scuola di Tonino L’Invisibile che si realizzerà anche all’interno deididi, Istituzioni Formative gestite direttamente dal nostro ente che erogano Corsi di qualifica e di Diplomaper ragazzi tra i 14 e 17 anni in obbligo scolastico.Il progetto si realizzerà nel settore Lotta all’evasione e all’abbandono scolastici e all’analfabetismo ritorno, con una durata di 12 mensilità gli operatori volontari forniranno supporto sulle seguenti attività:Supporto scolastico e didattico sia durante l’orario ordinario che pomeridianoProgettazione e realizzazione di percorsi individualizzati per allievi con BESOrganizzazione di attività di sensibilizzazione su temi come uguaglianza di genere, dipendenze, sicurezza stradaleRealizzazione di attività volte a favorire la socialità degli studenti- Monitoraggio presenze e risultati di apprendimentoSupporto nella redazione di relazioni e reportOltre a rappresentare un’importante occasione di crescita umana con attività aldelle generazioni più giovani del territorio, iloffre numerosi vantaggi:crescita: consente l’acquisizione di competenze specialistiche per ragazze e ragazze che desiderano lavorare in contesti educativi come la scuola;opportunità di: nel progetto sono previste ore dispecifica sul sistema della, su competenze trasversali e metodologie didattiche, sul sistema di inclusione;contributo economico: agli operatori volontari viene riconosciuto un rimborso mensile di 507,30 euro;crediti formativi universitari: ilpuò essere riconosciuto come tirocinio curriculare in quanto è previsto il rilascio di CFU;riservati nei concorsi pubblici: il 15% deimessi a bando è riservato ai volontari del(d.