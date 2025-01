Thesocialpost.it - Scossa di terremoto sul Vesuvio: epicentro nell’area sud-est del cono

Unadidi magnitudo 2.6 è stata rilevata oggi, 28 gennaio, alle ore 5.46 nei pressi del. L’evento, secondo quanto comunicato dall’Osservatorio Vesuviano, sede dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) a Napoli, si è verificato a una profondità di 1 km.L’è stato localizzatosud-est delvulcanico, una zona monitorata costantemente per la sua delicatezza geologica. Non sono stati segnalati danni a persone o cose, ma l’episodio ha destato preoccupazione tra la popolazione residente, che vive con un’attenzione costante verso l’attività sismica e vulcanica del territorio.L’Ingv continua a monitorare la situazione, ritenendo il fenomeno compatibile con la normale attività del vulcano.L'articolodisulsud-est delproviene da The Social Post.