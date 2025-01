Sala in Senato per difendere la norma Salva Milano | Mai fatto favori a nessuno non sarà un liberi tutti Ma ora destra e sinistra la vogliono cambiare

Leggi su Open.online

La cosiddetta «» non è «uncondotto o un». A dirlo è Giuseppe, sindaco del capoluogo lombardo, intervenuto in audizione alla commissione Ambiente del. È lì infatti che si sta discutendo il disegno di legge pensato per aiutare la città a uscire dall’impasse, dopo le numerose inchieste aperte dalla procura per presunti abusi edilizi. «Non abbiamo mainessun favore ae non c’è nessun sospetto sulche qualcuno dei dirigenti abbia avuto qualche interesse personale in materia», ha dettodifendendo il lavorodal comune in questi anni in materia di urbanistica.Le inchieste della procura e il terremoto dell’ediliziaPer capire da dove nasce l’urgenza didi veder approvata la legge, occorre fare un passo indietro.