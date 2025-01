Laspunta.it - Roma: Volontariato e Salute, un futuro di solidarietà.

In occasione del Giubileo del Mondo della Comunicazione, con il Patrocinio della Regione Lazio, si è svolta la conferenza stampa “: undi– risultati e programmi per il 2025”. L’evento, promosso dall’Associazione A.R.V.A.S. e organizzato da Pianeta2.0, ha visto la partecipazione di istituzioni, associazioni di, aziende farmaceutiche e cittadini. Moderato dalla giornalista Monica Di Leandro, Direttore Scientifico di Pianeta2.0 e Direttore Generale di PianetaTV, l’incontro ha dimostrato come ilsia un pilastro essenziale del sistema sanitario e sociale. Presenti all’evento molti volontari anche dei Castellini, oltre che della capitale e di altri comuni del Lazio. La Sala Tevere della Regione Lazio era gremita, a testimonianza dell’interesse e dell’importanza del tema.