Spazionapoli.it - “Narrazione tossica nordista”, il messaggio è netto: che attacco

Ultime calcio Napoli – Le parole dette alla squadra di Conte hanno fatto sorgere delle critiche, in molti credono che si stia facendo unafasulla.I molti tendono a giustificare l’operato eccellente di Antonio Conte e del Napoli in questa stagione col semplice fatto che i partenopei hanno a disposizione solamente una gara a settimana.questo perché dopo l’eliminazione della Coppa Italia contro la Lazio di Marco Baroni, il Napoli giocherà sempre fino a fine anno solamente una volta durante la settimana. Gli allenatori delle altre big che hanno affrontato Conte hanno sempre usato questa come motivazione per la non vittoria, o quantomeno per giustificare l’andazzo più che positivo dei ragazzi di Antonio Conte.Frasi e parole banali, visto che la Juventus stessa in assenza di coppe non ha vissuto una stagione del genere.