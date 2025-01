Napoli chiede 2 5 mld per potenziare i trasporti Basta metro | si punta su sopraelevate e rete tranviaria

Leggi su Ildenaro.it

Il Comune die la Cittàpolitana candidano al finanziamento del Mit per il potenziamento del trasporto rapido di massa progetti per un valore complessivo di circa 2,5 miliardi di euro, di cui 1,8 miliardi a valere sulla città e circa 650 milioni per l’areapolitana. Tre le macro aree: rinnovo e miglioramento del parco veicolare; potenziamento e valorizzazione dei sistemi di trasporto ad impianti fissi; realizzazione di nuove linee ed estensione di alcune già esistenti. “Le richieste di finanziamento che presentiamo al ministero – ha spiegato l’assessore alle Infrastrutture, Edoardo Cosenza – costituiscono il quadro delle esigenzestiche die dell’areapolitana. L’obiettivo è avere al 2032 una maggiore connessione con trasporto di massa fra città e hinterland.