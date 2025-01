Terzotemponapoli.com - Napoli, cambiano le quote per la corsa Scudetto

Ilcontinua la suaverso l’Europa che conta. Dopo la vittoria contro la Juventus, la settima consecutiva, però, un pensiero allova fatto. Eppure l’Inter resta in scia, sfruttando un calendario favorevole. Atalanta che si rialza dopo il momento di flessione: saranno ancora in tempo gli orobici per rientrare nellaal titolo? Levincente Serie A 2025inevitabilmente, anche se i nerazzurri restano i favoriti per la conquista dello. Di seguito riportiamo un articolo interessante tratto da “Tutto.net”, contano l’assenza dell’Europa e il lavoro di ConteGrazie all’assenza degli impegni europei e al lavoro meticoloso di mister Antonio Conte, ilè momentaneamente solitario al comando della classifica. Sette vittorie consecutive per gli azzurri con l’ultima pesantissima contro la Juventus, che non aveva ancora perso una partita nel torneo.