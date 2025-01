Mattarella e l’abisso di Auschwitz | Così l’Italia fu complice L’appello di Liliana Segre ai ragazzi | Mollate il cellulare e studiate la Storia – I video

Leggi su Open.online

è stata «la conseguenza diretta delle leggi razziste, ignominiosamente emanate anche in Italia dal regime fascista e della furia antiebraica nazista, di cui il regime fascista e la Repubblica di Salò furono complici e collaboratori, fino alla “soluzione finale”.rappresentapiù profondo e oscuro mai toccato nelladell’umanità». Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergiooggi alla celebrazione del Giorno della memoria al Quirinale. Non un evento avvenuto “altrove”, dunque, ma preparato e realizzato con la decisiva collaborazione delfascista, come riconosciuto ieri dalla stessa premier Giorgia Meloni. Un discorso, quello di, pronunciato all’indomani della visita ad, dove ieri capi di Stato e di governo di tutto il mondo si sono ritrovati per commemorare l’80esimo anniversario della liberazione del lager, alla presenza anche di decine di sopravvissuti e testimoni, ritornati verso quel luogo di morte da tutto il mondo.