L'oroscopo del 29 gennaio 2025

Eccodel 29.? Ariete (21 marzo – 19 aprile)Lavoro Giorno dinamico e produttivo. Potresti ricevere una proposta interessante, ma valuta bene prima di accettare.Salute Attenzione allo stress. Dedica del tempo a te stesso per ricaricare le energie.Amore Passione e complicità in aumento. Se single, potresti incontrare qualcuno di speciale.? Toro (20 aprile – 20 maggio)Lavoro Situazione stabile, ma non sottovalutare i dettagli. Collaborazioni fruttuose in vista.Salute Cura l’alimentazione e fai attività fisica per mantenere l’equilibrio.Amore Momento romantico per le coppie. Se single, l’attrattiva è al massimo!? Gemelli (21 maggio – 20 giugno)Lavoro Giorno ricco di idee e comunicazione. Ottimo per progetti di gruppo o brainstorming.Salute Attenzione ai piccoli disturbi stagionali.