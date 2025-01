Ilrestodelcarlino.it - Lascia liberi di vagare i suoi 24 cani, donna viene morsa: scatta sequestro

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Fano, 28 gennaio 2025 – Da mesi vagavanoper Montegiove, preoccupando i cittadini che hanno fatto numerose segnalazioni cadute nel vuoto. Poi quel branco didomestici non addomesticati, allevati allo stato brado, hanno morsicato unache a quel punto ha denunciato il fatto alle autorità sanitarie facendo scoppiare il caso. Da qui parte la storia dei 24di una famiglia fanese per i quali ora l’Ast ha allertato ille Melampo di tenersi pronto all’accoglienza. Un fatto che preoccupa e non poco la responsabile della struttura comunale Cecilia Tornimbeni, non solo per la gestione logistica, ma anche per la cronica carenza di volontari e le difficoltà economiche che gravano sulla struttura. “Siamo pronti ad accogliere i, i box ci sono, ma emotivamente siamo sgomenti – racconta Tornimbeni – .