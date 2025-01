Dilei.it - La Volta Buona, la sorpresa di Serena Enardu per Pago: “Per me non è facile”

Leggi su Dilei.it

è uno dei protagonisti della nuova edizione di Ora o mai più, lo show del sabato sera di Rai 1 in cui artisti (più o meno) dimenticati si mettono alla prova accompagnati dai rispettivi coach. Ma il cantante è di nuovo sulla cresta dell’onda per via del ritrovato amore con: dopo una nuova crisi, la coppia è tornata assieme e ha parlato anche di nozze. Ospite de Laha ricevuto unadalla compagna.sorprendecon un videomessaggioSi parlava di tradimenti nel salotto di Caterina Balivo che, visti i rumors pregressi, ha invitato a partecipare alla discussione anche. Il cantante, attualmente impegnato con Ora o mai più, è tornato a fare coppia fissa conma non sono mancati i periodi bui nella loro relazione, segnata da presunti tradimenti, appunto, e da lunghi periodi di allontanamento.