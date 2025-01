Ilgiorno.it - La tragica fine di una ragazza nel libro di Carlotta Morgana

Ieri alle 17.30 nella sala ex Chiesetta di via Fanfulla a Lodi la giornalista, firma de “Il Giorno“, ha presentato il suo“Da corso Vercelli a Treblinka - Storia di Susanna Pardo“. A dialogare con l’autrice è stato Fabio Francione, responsabile eventi della Provincia. "Ho scritto questoper ridare un po’ di giustizia, almeno quella della memoria, a Susanna Pardo,milanese di 27 anni assassinata a Treblinka insieme alla figlioletta di 16 mesi e al giovane marito Davide – ha spiegato–. Di lei non si è saputo nulla fino al 2019, quando casualmente si è scoperto al ministero degli Esteri un faldone con la traccia di quanto le era successo. Susanna, con altre migliaia di ebrei, era stata rastrellata il 16 marzo 1943 nei Balcani e trasportata nella fabbrica della morte della Polonia Orientale.