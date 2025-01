Quotidiano.net - La caduta di un campione. Alcol, risse e ora droga. Arrestato Nainggolan

Fa più mattane che tatuaggi (e i tatuaggi sono tanti), ma l’ultima disavventura di Radjasegna un drammatico salto nel vuoto. Il 36enne calciatore belga già centrocampista di Cagliari, Roma, Inter, Spal e colonna della nazionale belga, è agli arresti ad Anversa per traffico internazionale di stupefacenti assieme ad altre 15 persone. "Nega qualsiasi coinvolgimento", fa sapere il suo avvocato Omar Soudi. Il Ninja di padre indonesiano (fuggito di casa) e mamma fiamminga, affezionato ai guai ma sempre a cresta alta, stavolta è alle prese con qualcosa di terribile, fuori dal repertorio certificato di liti familiari, fumo in ritiro, nottate in discoteca, gioco d’azzardo, svapate in panchina, guida da ubriaco o senza patente (vedi primo arresto, nel 2022). Al Lokeren-Temse, nella serie B belga (doveha debuttato venerdì segnando un gol direttamente dal calcio d’angolo), le bocche sono cucite in ossequio alla presunzione di innocenza.