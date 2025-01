Biccy.it - Joker 2, Lady Gaga parla per la prima volta del flop

Nonostante fosse uno dei film più chiacchierati e attesi del 2024Folie à Deux ha ricevuto un’accoglienza tiepida, raccogliendo recensioni tutt’altro che positive da parte della critica. La pellicola ha incassato 210 milioni di dollari ed è costato poco meno di 200 milioni, queste cifre bastano per dichiarare il progetto un mezzo. Per lahato di questo insuccesso e l’ha fatto con molta sincerità.Ildi2,.Nella sua intervista rilasciata al magazine Elle la Germanotta (che ha dato delle anticipazioni sul nuovo disco) ha dichiarato che spesso il pubblico non reagisce come speri, ma che questo fa parte del gioco e devi accettarlo: “? Certe volte, semplicemente, alla gente non piace qualcosa di quello che fai. È davvero tutto qui e fa parte del gioco.