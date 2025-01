Sport.quotidiano.net - Inter-Monaco, dove vederla in tv. Probabili formazioni: dubbi per Inzaghi in attacco

Milano, 28 gennaio 2025 – Manca un ultimo sforzo all’per raggiungere matematicamente gli ottavi di finale. I nerazzurri ospitano ilnell’ultima giornata del girone unico di Champions e con un pareggio centrerebbero il primo obiettivo stagionale. La vittoria di Praga ha permesso ai meneghini di mettere un piede e mezzo negli ottavi e al Meazza servirà completare l’opera, contro undecimo in classifica con 13 punti - tre in meno dell’- e che ha la necessità di vincere per entrare nelle prime otto. Insomma,chiede massima concentrazione per evitare brutte sorprese e togliere due partite dal calendario (l’eventuale spareggio a metà febbraio) anche nell’ottica di una dura battaglia in Serie A contro un Napoli che non gioca le coppe. Per farlo, il tecnicoista dovrebbe affidarsi ancora a Lautaro e Thuram nonostante l’imminente derby di campionato, ma con Calhanoglu ancora ai box e ino pure per la stracittadina.