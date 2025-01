Ilrestodelcarlino.it - Garisenda Bologna, via allo smontaggio dei ‘cavalletti’ a Pisa per raddrizzare la torre

, 28 gennaio 2025 – È iniziato da qualche giorno, presso l'Opera Primaziale di, il lavoro dei tecnici della Soilmec, divisione metalmeccanica del Gruppo Trevi, per lodel primo dei due cavalletti utilizzati a suo tempo dall’azienda per stabilizzare ladiprima dei lavori di consolidamento. Entro metà febbraio i grandi tralicci saranno trasferiti in un capannone in regione dove saranno ricondizionati e adattati alle nuove necessità, per essere riutilizzati come strutture di ancoraggio per ladi. I cavalletti a sostegno delladi, costantemente manutenuti fino al 2019, consistono in due grandi strutture metalliche con tiranti, ancorate in fondazione con un sistema di pali che si spingono fino alla profondità di 30 metri. Con un'altezza di 12 metri da terra, furono disposti a 103 metri di distanza dallatoscana durante i lavori di raddrizzamento.