Frosinone 1 milione e 200 mila euro è il costo del servizio affidato a terzi per far cadere i pali a terra

Poteva essere una tragedia, non lo è stata per mera fortuna. Il crollo del palo della luce in via Fosse Ardeatine. Una tragedia sfiorata solamente perché di li breve sarebbero usciti i ragazzi da scuola. L’assessore a lavori pubblici e manutenzione, Angelo Retrosi, ha immediatamente diffidato tramite Pec i responsabili della società all’immediato ripristino dello stato dei luoghi, dando inoltre mandato agli uffici comunali di fare tutte le contestazioni del caso. “Ho inoltre fatto richiesta alla società – ha spiegato l’assessore Retrosi – di una relazione dettagliata sullo stato di tutti ie delle lampade installati in città, oltre che del monitoraggio della gradazione della luminosità successivamente alle ore 22, avendo notato una flessione nella intensità”.Tutto apposto dunque? Ma neanche per sogno, perché da circa un anno alcuni consiglieri comunali, tra cui Anselmo Pizzutelli hanno sollecitato un intervento da parte dell’amministrazione comunale nei confronti della società che gestisce per conto del comune l’illuminazione pubblica.