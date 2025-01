Lanazione.it - Altre iniziative in attesa della neve

La colonnina di mercurio non scende sotto lo zero e l’Amiata, ancora una volta, rimane a secco di. Quasi inesistenti anche le piogge, talmente poche che non hanno cambiato le sorti al laghetto – ormai prosciugato – utilizzato dalla Isa Impianti per alimentare il sistema di innevamento artificiale. "Spronati e stimolati da questa situazione paradossale – spiegano dalla Isa Impianti –, pur non potendo contare sull’acqua per poter ’accendere’ il nostro impianto di innevamento, mentre restiamo indi nuove perturbazioni nevose che ci consentano una nuova apertura, ci siamo attrezzati con un nuovo investimento. Nonostante la poca acqua sparata, insieme alla pocanaturale e anche se con soltanto i campi scuola aperti, per le vacanze natalizie, i turisti e gli amantici hanno gratificato accorrendo in tanti ed apprezzando l’impegno che avevamo sostenuto per aprire.