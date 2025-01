Ilnapolista.it - Vlahovic, il divorzio con la Juventus è scontato (Gazzetta)

è ai margini della, lo scrive ladello Sport. Il giocatore più pagato della rosa () è finito ai margini e i maggiori investimenti estivi (Koopmeiners, Douglas Luiz, Nico Gonzalez) incidono meno del previsto o non decollano proprio. La sconfitta al Maradona contro il Napoli ha fatto deflagrare il caso. Motta continua a minimizzare, ma tenerlo fuori per scelta tecnica è una scelta ben precisa.è ai margini del progettoScrive ladello Sport:“La fotografia della Signora attuale, eliminata in Supercoppa, quinta in classifica e a -16 dal Napoli capolista, è un collage di facce. Si va da quella imbronciata diper le tre panchine consecutive (Milan, Bruges, Napoli) a quella sofferente di Teun Koopmeiners, i cui sforzi per prendersi la Juve sono direttamente proporzionali ai soldi spesi dai bianconeri (51 milioni) ma non ai risultati ottenuti finora.