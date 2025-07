L' appartamento va a fuoco e si rifugia sul balcone | salvata una donna a Pianella

E’ rimasta bloccata sul balcone dopo che in casa è divampato un incendio, ma grazie all’intervento di vigili del fuoco e carabinieri è stata messa in salvo e soccorsa dal personale del 118. E’ successo intorno alle 12 di ieri, domenica 13 luglio, a Pianella in localitĂ San Martino. A far. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: fuoco - balcone - pianella - appartamento

Senago, bimbo chiude la mamma fuori sul balcone, intervento dei Vigili del fuoco - Bimbo piccolo in casa e mamma chiusa fuori sul balcone, liberata dai Vigili del fuoco. E’ stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco, oggi pomeriggio a Senago, in via Buonarroti, per liberare una giovane mamma rimasta chiusa fuori sul balcone dell’appartamento al 5° piano, con il bimbo piccolo all’interno.

Senago, bimbo chiude la mamma fuori sul balcone, intervento dei Vigili del fuoco - Bimbo piccolo in casa e mamma chiusa fuori sul balcone, liberata dai Vigili del fuoco. E’ stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco, oggi pomeriggio a Senago, in via Buonarroti, per liberare una giovane mamma rimasta chiusa fuori sul balcone dell’appartamento al 5° piano, con il bimbo piccolo all’interno.

Senago, bimbo chiude la mamma fuori sul balcone, intervento dei Vigili del fuoco - Bimbo piccolo in casa e mamma chiusa fuori sul balcone, liberata dai Vigili del fuoco. E’ stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco, oggi pomeriggio a Senago, in via Buonarroti, per liberare una giovane mamma rimasta chiusa fuori sul balcone dell’appartamento al 5° piano, con il bimbo piccolo all’interno.

Il fuoco avvolge la sua casa, lei si ripara sul balcone e urla: salvata dai carabinieri; Paura a Cerratina di Pianella, a fuoco il tetto di un'abitazione [FOTO - VIDEO]; Donna salvata sul balcone di casa in fiamme a pianella grazie all’intervento dei carabinieri.

Il fuoco avvolge la sua casa, lei si ripara sul balcone e urla: salvata dai carabinieri - Le fiamme avvolgono la sua casa, lei si ripara sul balcone e urla: salvata dai carabinieri. Come scrive abruzzolive.it

Donna salvata sul balcone di casa in fiamme a pianella grazie all’intervento dei carabinieri - a pianella incendio in un’abitazione di contrada san martino, carabinieri di pescara e vigili del fuoco salvano una donna bloccata sul balcone, intervento rapido anche del 118 per le cure immediate ... Si legge su gaeta.it