Il ministro Giuli accusa il Corriere | Hanno censurato la mia intervista non piaceva la risposta a Galli della Loggia

Un'intervista concordata, modificata su richiesta del giornale, poi cancellata all'ultimo momento. È l'accusa che il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, rivolge al Corriere della Sera, reo – a suo dire – di aver "censurato" un'intervista a tutto campo perchĂ© conteneva una risposta sgradita a un editoriale del professor Ernesto Galli della Loggia. "In un primo momento – ha scritto Giuli in un post su Facebook – dal Corriere mi chiedono una replica a un editoriale velenoso sulla cultura di destra scritto da Galli della Loggia, poi cambiano idea virando su un'intervista a tutto campo, con la prima domanda proprio su Galli della Loggia.

Intervista al ministro Giuli: “Attenzione speciale all’editoria” - Firenze, 29 aprile 2025 – “Nel momento in cui l’Europa dovesse accordarsi per un defense act che impegni fondi europei sarebbe un bel segnale che una parte degli stanziamenti, seppur minimi, possa essere destinata a un fondo europeo per la cultura perchĂ© la cultura rende silenti le armi ed Ăš in grado di parlare la lingua del dialogo, senza barriere”.

