Roma Femminile Elena Linari si laurea in Scienze Motorie | Congratulazioni Elena!

Una giornata da ricordare per Elena Linari. La difensora della Roma Femminile e della Nazionale italiana ha raggiunto un importante traguardo personale, festeggiato e celebrato anche dalla societĂ giallorossa. Attraverso i propri canali ufficiali, la Roma ha annunciato con orgoglio che Linari ha conseguito la Laurea triennale in Scienze Motorie, dimostrando ancora una volta grande determinazione e capacitĂ di conciliare l’impegno sportivo con quello accademico. Oggi Elena Linari ha raggiunto il traguardo della Laurea triennale in scienze motorie Complimenti, Elena! #ASRomaFemminile pic.twitter. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma Femminile, Elena Linari si laurea in Scienze Motorie: “Congratulazioni, Elena!”

Elena Linari come Marco Materazzi e il difensore che segna di piĂą in questo momento nel calcio femminile. 30 gol in 217 partite disputate in Italia tra Brescia, Fiorentina e Roma. Vai su Facebook

? Elena Linari alla vigilia di Italia-Belgio: «Il calcio femminile in Italia è cresciuto tanto. Juventus e Roma hanno dimostrato di potersela giocare con tutte. Ora è il momento di dimostrarlo anche in Nazionale» #WEURO2025 #ItaliaFemminile #Linari #AS Vai su X

