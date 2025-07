Trailers FilmFest | aperte le iscrizioni per il Pitch Trailer

La XXIII edizione del Trailers FilmFest, che si svolgerĂ a Roma dal 19 al 21 novembre, entra nel vivo. Lunedì 14 luglio si aprono ufficialmente le iscrizioni al concorso “Pitch Trailer, Idee di film da realizzare”, il premio che offre la possibilitĂ ad aspiranti registi, ma anche a professionisti giĂ nel settore, di raccontare il loro progetto attraverso un trailer. I progetti si possono far pervenire sia tramite l’indirizzo email [email protected] che attraverso il profilo Filmfreeway del festival, https:filmfreeway.comTrailersFilmFest. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

