Carovana nomade allontanata dalla Polizia locale | due sanzioni per violazioni amministrative e una diffida

Nei giorni scorsi la Polizia locale di Santarcangelo di Romagna √® intervenuta¬†nella zona artigianale per allontanare una carovana nomade: in via della Cooperazione, le due pattuglie hanno invitato ad allontanarsi tre camper e due roulotte, elevando due sanzioni per violazioni amministrative e una. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

