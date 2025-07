Belen Rodriguez in Rai? Occhio alla foto

Belen Rodriguez sbarca in Rai? A far pensare al passaggio, una foto pubblicata dalla showgirl. Qui si vede l'insegna di via?Asiago 10 immortalata e postata senza una parola. Voci vicine a Viale Mazzini vedrebbero Belen cimentarsi su Radio2 con un programma radiofonico. Il format resta top secret, ma Dagospia fa sapere che "il suo nome figurerebbe nel palinsesto di Radio2 del nuovo direttore Giovanni Alibrandi ". Dopo un periodo di stop la modella argentina era tornata alla conduzione di due programmi sul Nove. Il primo: Amore alla prova-La crisi del settimo anno, tornato con una seconda stagione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Belen Rodriguez in Rai? Occhio alla foto...

