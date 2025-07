Siamo sconvolti Gianluca Vacchi è andato via Sono senza parole | l’imprenditore lascia il palco da dj e l’organizzatore dell’evento si scusa sui social

Doveva essere una festa, invece è stato un nulla di fatto. Sabato 12 luglio, infatti, l’influencer Gianluca Vacchi avrebbe dovuto esibirsi alla “ Fogliano Arena “, ma il dj non ha intrattenuto nessuno ed è andato via poco dopo l’inizio dello spettacolo. “ Siamo sconvolti. Gianluca Vacchi è andato via”. Così inizia la diretta pubblicata su Facebook da Gianluca Boldreghini, proprietario dell’Hotel Fogliano e ideatore della Fogliano Arena. L’Arena – che può ospitare fino a 5 mila persone – è uno spazio inaugurato a Latina Lido, a due passi dal Parco del Fogliano. Gianluca Vacchi sarebbe dovuto essere uno dei tanti artisti chiamati a esibirsi e intrattenere residente e turisti, invece il suo concerto è durato davvero poco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Siamo sconvolti. Gianluca Vacchi è andato via. Sono senza parole”: l’imprenditore lascia il palco da dj e l’organizzatore dell’evento si scusa sui social

In questa notizia si parla di: gianluca - vacchi - andato - siamo

Gianluca Vacchi: un tour nella sua villa da sogno a Miami - Scopriamo i dettagli della lussuosa dimora di Gianluca Vacchi a Miami Beach. Leggi tutto La vita da sogno di Gianluca Vacchi a Miami tra lusso e relax su Donne Magazine.

Tutti gli ex famosi, belli e ricchi di Melissa Satta: da Vieri, il flirt con Gianluca Vacchi a Berrettini - Melissa Satta  è stata spesso al centro della cronaca rosa per le sue relazioni con alcuni volti noti del mondo dello spettacolo e dello sport italiano, ad esempio la relazione con l’ex modello e tronista Daniele Interrante, vissuta tra il 2003 e il 2006.

La società di Gianluca Vacchi in perdita per 1,2 milioni: sul conto ci sono 200 euro - Gv Lifestyle srl, la società di e-commerce riconducibile a Gianluca Vacchi, ha registrato un saldo di cassa di 213 euro, senza ricavi, e perdite accumulate per 1,2 milioni di euro.

“Gianluca Vacchi se ne è andato. Siamo Sconvolti”: salta la serata alla Fogliano Arena https://ift.tt/m5DUTHr https://ift.tt/HxcdpWu Vai su X

Da chi si è vestito di nero a chi è andato sul classico, i look degli invitati alle nozze Bezos-Sanchez a Venezia Vai su Facebook

“Gianluca Vacchi se ne è andato. Siamo sconvolti”: salta la serata alla Fogliano Arena; Da un buco dalla parete entrano nel negozio, ma il colpo salta. Ladri a mani vuote; Soccorsa in mare a Terracina, muore la bambina di 11 anni.

Gianluca Vacchi, niente concerto a Fogliano. L’influencer se ne va senza esibirsi: ecco perché - set del 57enne bolognese, infastidito dalle poche persone e da un problema tecnico. Riporta msn.com

Gianluca Vacchi abbandona la Fogliano Arena: l’incredulità degli organizzatori - Gli organizzatori promettono di continuare con il loro progetto nonostante l'incidente ... Si legge su latinaquotidiano.it