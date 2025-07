Domande e risposte sulla sfida della brevettabilità dell’AI Scrive Billi

Nel pieno della quarta rivoluzione industriale, tecnologie come l’intelligenza artificiale, gli algoritmi avanzati e le simulazioni numeriche stanno trasformando profondamente l’industria, la ricerca e i servizi. Tuttavia, sul piano giuridico, queste soluzioni pongono interrogativi non banali: possono essere oggetto di brevetto? E a quali condizioni? In Europa il principio di fondo è chiaro: secondo la Convenzione sul Brevetto Europeo, un’invenzione è brevettabile se è nuova, comporta un’attività inventiva e può essere applicata industrialmente. Alcune categorie, però, sono escluse in quanto considerate astrazioni: è il caso dei metodi matematici, dei programmi per elaboratore e dei metodi per attività mentali o commerciali. 🔗 Leggi su Formiche.net

