Nel doppio appuntamento di domani: Emilio vuole riconquistare la donna che amava, mentre gli ambientalisti vogliono bloccare gli scavi di Paca e un cadavere viene ritrovato dalla polizia. Ritorno a Las Sabinas prosegue domani con due episodi nella sua nuova collocazione, la serie va in onda a partire dalle ore 8.45 su Rai 2 e sarà disponibile in streaming su RaiPlay. Nella prossima puntata di Regreso a Las Sabinas, Esther organizza un pranzo per celebrare Tano e Gracia. Paca si ritrova a lottare su due fronti: sentimenti e lavoro. Nell'episodio precedente Dopo il suo sorprendente ritorno a Manterana, Laura racconta tutto alla polizia, che decide di riesumare la salma sepolta nella sua bara per scoprirne la vera identità . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Ritorno a Las Sabinas anticipazioni 15 luglio, lutto a Manterana: un altro omicidio sconvolge la comunità